Katolik Abonelik! Kutulu platformlara giriş var ama çıkış yok mu?

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Digitürk, Dsmart gibi kutulu dijital platformlar yeni üyeliğe gelince hiç bir prosedür aramadan kapıya getirip kurdukları cihazı abonelik iptaline gelince adete iptal etmemek için tüketiciye işkence çektiriyor.

Dakikalarca müşteri hattında bekleyen tüketiciler önce ikna edilmek için türlü kampanyalar dinlettirilirken yeteri katar sabırlıysanız bir müşteri temsilcisine ulaşıyorsunuz.

Sonrası tam bir kaos. Her evde faks varmış gibi önce bir faks çekmeniz ondan sonra o faksın ulaştığına emin değilseniz 24 saat sonra tekrar çekmeniz gibi şartlar koşulurken bir de sözleşmeniz varsa sözde uyguladıkları indirimleri faturanıza kapatma halinde yansıtacakları uyarısını dinliyorsunuz.

O da yetmedi kapınıza getirdikleri kutuyu HDMI kablosuna kadar teslim edilmesi uyarısını yaparak bu kez de ilgili markanın teknik servisine götürmeniz talep ediliyor. O da yetmiyor 60 gün içinde teslim etmezseniz bu kez onun parasının da alınacağı uyarısını kulağınızda sert bir dille işittikten sonra saatinde açık bulmanın neredeyse imkansız olduğu teknik servisleri aramaya başlıyorsunuz.

Kutulu digital platformların tüketiciye çektirdiği eziyet böyle günlerce uzayıp gidiyor.

ÜYE OLURKEN 5 DAKİKA, ÇIKARKEN AHİRET SORULARI!

İşte Habertürk yazarı Nagehan Alçı “Dsmart ve Digiturk gibi platformlara giriş var ama çıkış yok mu?” başlıklı yazısında kutulu platformların tüketiciye çektirdiği çileyi şöyle kaleme aldı:

Uzun süredir kullandığım hem Digiturk hem de Dsmart üyeliklerim var. Bunlar zaman içinde fırsattı, yan odaydı, 2 ay ücretsizdi derken öyle birikti ki baktım totalde epey bir yekün tutuyor, bir Dsmart paketini iptal etmeye karar verdim.

Ancak iş bu kararı vermekle bitmiyor. Üye olmak istediğinizde 5 dakikada her şeyi halleden kurum üyelikten çıkmak istediğinde "Dur bakalım, önce şu ahiret sorularını cevapla, şu sabır testlerinden geç sonra bakarız" diyor adeta…

Kimlik fotokopinizi çekmeniz, bir yere fakslamanız, birçok detaylı soruyu cevaplamanız, kutuyu bayiye iade etmeniz ve dilekçe göndermeniz gerekiyor… Onca koşturma, yoğun tempo arasında buna en az bir tam gün ayırmak gerek… Öyle olunca da kutu dolabın üstünde birkaç aydır bekliyor yine…

Kısacası Dsmart’tan çıkmayı bir türlü başaramadım sevgili okurlar. Adeta Katolik nikahı gibi bir şey bu. Bir kere evlendin mi boşanmak yok. Bu açıkça tüketici haklarının ihlali.

TİCARİ BİR TUZAK...

Halbuki parasıyla abone olmuşum, ben istemiyorum deyince kimliğimi kanıtladığım an çıkabilmem gerekir…

Bu yaşadığım sıkıntıyı etrafa anlatınca birçok kişide benzer şikayetler olduğunu gördüm.

Dsmart ve Digiturk gibi kutulu platformlardan da dijital platformlar kadar kolay çıkılabilmeli.

Bunun için tüketiciyi bıktıracak engeller koymak çok açıkça ticari bir tuzak. Tüketiciyi koruma kanununa da aykırı.

Bu meselenin takipçisi olacağım...