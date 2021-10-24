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Şanlıurfa'da feci kaza: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kentin Siverek ilçesinde takla atan araçta bulunan 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

24.10.2021 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Katliam gibi kaza! 4 çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Katliam gibi kaza! 4 çocuk hayatını kaybetti
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İHA

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Siverek-Viranşehir kara yolunda 17 yaşındaki Ümit Safi’nin kullandığı 63 B0561 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücünün 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Safi olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre, yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı çocuklar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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