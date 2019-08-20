Sahilde operasyon

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Aksaray’da 16 Haziran gecesi bir gece kulübünde çıkan silahlı bir baskın yaşandı. Silahla açılan ateş sonucu gece kulübü sahibi ve çalışanlardan toplam 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Özyurt (29) hayatını kaybetti.

‘HARAÇ BASKINI’



Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı. İfade veren gece kulubü sahibi, gece kulübünün açılışını yaptıklarını ve bu kişilerin gelip ateş açtığını söyledi. İncelenen güvenlik kameralarında zanlıların görüntüsü elde edildi. Görüntüde içeri giren 7 kişinin saldırı sonrası kaçtığı görüldü. Elde edilen bilgilere göre, silahla gece kulubünü basanların Tahir K. adlı kişi ve çetesi olduğu belirlendi. Olayın ise ‘haraç alma’, ‘işyerine çökme’ olduğu iddia edildi.

TATİLDE YAKALANDI

Tahir K. ve çetesi mercek altına alındı. Polis kayıtlarına göre Tahir K.’nın 3 ayrı aranması vardı. 3 yıl önce Nişantaşı’nda gece kulüplerine haraç baskını yapan çetelerle bağlantılı bir kişiydi. Yapılan çalışmalarda Tahir K.’nın Tekirdağ Kumbağ’da tatil yaptığı belirlendi. Kumbağ sahilinde düzenlenen operasyonda Tahir K. yakalandı.

Ardından İstanbul’da düzenlenen operasyonda 6 kişi daha yakalandı. 7 şüpheli soruşturmanın ardından adliyeye gönderildi.