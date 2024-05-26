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        Haberler Dünya Katar uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: 12 yaralı

        Katar uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: 12 yaralı

        Doha-Dublin seferini yapan Katar Havayolları'na ait yolcu uçağı, Türkiye hava sahasında türbülansa girdi. Türbülans sırasında uçakta bulunan 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:46
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        Katar Havayolları'na ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, Doha-Dublin seferini yapıyordu.

        Uçak, Türkiye üzerinde seyrederken türbülansa girdi.

        Türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı.

        Uçak, Dublin havalimanına iniş yaptı. İnişin ardından acil durum ekiplerinin uçağa gittiği bildirildi.

        Dublin Havalimanı'dan yapılan açıklamada, QR017 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın güvenli bir şekilde ve planlandığı gibi yerel saatle 13:00'da iniş yaptığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Altı yolcu ve altı mürettebatın Türkiye üzerinde uçarken yaşadığı türbülans nedeniyle yaralanması üzerine uçak, iniş sonrasında havaalanı polisi, itfaiye ve kurtarma birimi de dahil olmak üzere, acil servisler tarafından karşılandı."

        Bir hafta önce Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş, bir yolcu yaşamını yitirmişti.

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        #UÇAK
        #türbülans
        #KATAR
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