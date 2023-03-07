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Haberler Dünya Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkenin yeni 'başbakanı' oldu

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkenin yeni başbakanı oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ülkenin 'yeni başbakanı' olarak atadı.

Giriş: 07.03.2023 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkenin yeni 'başbakanı' oldu
AA

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Başbakan ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin istifasını kabul etti.

Katar Emiri, yayımladığı kararla Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ülkenin yeni başbakanı olarak tayin etti. Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Dışişleri Bakanlığı görevini de sürdüreceği belirtildi.

Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz'in istifasıyla boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise Emir Şeyh Temim'in kardeşi Halife bin Hamed bin Halife Al Sani getirildi.

Ülkenin yeni Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda yemin ederek resmen göreve başladı.

Başbakanın aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini de üstlendiği Katar'da, ilk kez bu yeni kabineyle söz konusu görevlere farklı isimler tayin edilmiş oldu.

Üç kadın bakanın da bulunduğu kabinedeki diğer isimler ise yerlerini korudu.

Katar'ın yeni Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 27 Ocak 2016'da Dışişleri Bakanlığı, 15 Kasım 2017'de buna ek olarak Başbakan Yardımcılığı görevine gelmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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