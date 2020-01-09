09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otel zinciri Dedeman Turizm Grubu, 2020 yılı ve sonrası için büyüme odaklı strateji planı kapsamında, yılın ilk atılımını Kastamonu’da gerçekleştireceğini duyurdu.
Bu kapsamda, KastaMall AVM, Otel ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alan ve 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girmesi planlanan Park Dedeman Kastamonu için Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş ve KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. arasında ilk imzaların atıldığı bildirildi.
Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen Ali Yıldız arasında imzaların atıldığı tören, Dedeman İstanbul Oteli’nde 8 Ocak 2020 günü gerçekleştirildi.
'2020 YILINDA YURT İÇİNDE İKİ OTEL AÇACAĞIZ'
İmza töreninde konuşan Banu Dedeman, "2020 yılı içinde yurt içinde açmayı planladığımız 2 yeni otelimizin ilkini Kastamonu’da hayata geçireceğiz. 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girecek yeni otelimizle bölgeye ve beraberinde iş dünyasına değer kazandırmak en büyük hedefimiz. 2020 yılında hizmete açacağımız 2 yeni otelimizle toplam otel sayımızı 19’a yükselteceğiz. Önümüzdeki 10 yıl içinde hedefimiz ise otel sayımızı 50’ye çıkarmak. Mevcut markaları ile sözleşmesi biten otel sahipleri ve yeni otel yatırımcıları ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Kastamonu’nun turizm potansiyelini daha da ön plana çıkaracaklarını kaydeden Banu Dedeman, "Otelimiz, yatak ve toplantı odası kapasitesi sayesinde iş dünyasının beklentilerini karşılamasının yanı sıra düğün ve kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak. Dedeman markası ile bölgenin kültür turizmini artırmak ilk önceliğimiz olacak" şeklinde konuştu.
Toplantıda KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen konuşan Ali Yıldız ise, "200 milyon TL’lik yatırımla Kastamonu için hayata geçirdiğimiz projemiz sadece bölgeyi değil çevre illeri de besleyecek karma bir yapıya sahip. Otel, konaklama hizmetinin yanında, toplantı, kongre, yemek, nikâh, düğün salonları ve spor salonları ile de hizmet verecek" dedi.
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