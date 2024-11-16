Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 16.11.2024 - 22:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:06
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkı Ş. idaresindeki otomobil, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde devrildi.
Otomobilde bulunan Cemile Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ş, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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