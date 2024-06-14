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        Haberler Gündem Güncel Kaş’ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı | Son dakika haberleri

        Kaş’ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı

        Antalya'nın Kaş ilçe adliyesinde Avukat Hakan Tüzen'i "personel tuvaleti" tartışması sonrası zorla dışarı çıkartmakla suçlanan Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:26
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        Tuvalet krizi sonrası artık başsavcı değil
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.

        Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilenler arasında, Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen ile yaşadığı tuvalet tartışmasıyla gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu'nun da adı bulunuyor.

        Gökhan Feyzoğlu, kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

        NE OLMUŞTU?

        Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs'ta saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen'in, Başsavcı Feyzoğlu tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalet krizi çözüme kavuştu. Hem Başsavcı Gökhan Feyzoğlu hem de Antalya Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından HSK ile Adalet Bakanlığı'na da taşınan olayla ilgili TBB ile Bakanlık arasındaki görüşmelerde ilk önce olumlu bir netice çıkmadı. Antalya Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez'in, bakanlık nezdindeki görüşmelerden olumlu netice alınamadığı yönündeki açıklamasından bir süre sonra tuvalet krizinin çözüldüğü yönünde ikinci duyuru yapıldı. Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez, bakanlık nezdindeki görüşmeler sonucunda adliyedeki tuvaletin avukatların da kullanımına açıldığını dile getirdi. Avukatların yeniden kullanımına açılan tuvalet, artık kilitlenmiyor.

        FEYZOĞLU VE KORUMA POLİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        Elmalı ve Kaş Cumhuriyet başsavcılıklarına Avukat Hakan Tüzen ile Antalya Barosu Başkanlığı'nca yapılan suç duyurularında Gökhan Feyzoğlu ve koruma polis memuru Samet Kurt'un 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılanmaları ve cezalandırılmaları istendi. Dilekçede, başsavcının mevcut nüfuzunu kullanarak koruma polisini, Avukat Tüzen'i tuvaletten çıkarmak için idari olarak üst konumda olması nedeniyle kanunsuz emir ve talimatlarıyla yönlendirdiği, koruma polisinin de zor ve cebir kullanarak avukatı kolundan çekip ittirmek suretiyle fiziki müdahalede bulunarak kişiyi hürriyetin yoksun bırakma suçunu işledikleri belirtildi. Başsavcının, 'Başsavcı olarak uğraşacağım seninle. Göreceksin' sözleri tehdit olarak gösterildi. Başsavcı Feyzoğlu'nun, Avukat Tüzen'in sicilini almak üzere adliye personelini baro odasına göndermesi de görevi kötüye kullanma olarak ifade edildi.

        Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Fettahoğlu imzasıyla Adalet Bakanlığı ile HSK'ya gönderilen şikayet dilekçelerinde ise Gökhan Feyzoğlu'nun Avukat Tüzen'e karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesinin gereğinin yapılması istendi.

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        #kaş adliyesi
        #tuvalet krizi
        #başsavcı
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