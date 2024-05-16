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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Cibaliye kampında 12 İsrail askerini öldürdük

        Kassam Tugayları: Cibaliye kampında 12 İsrail askerini öldürdük

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 03:29 Güncelleme: 16.05.2024 - 03:30
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        Kassam Tugayları: 12 İsrail askerini öldürdük
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        Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda 12 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

        AA'nın haberine göre Kassam'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında düzenlenen karmaşık bir operasyonda, "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait D9 askeri buldozerinin, iki anti-personel roketi ile de bir evin içinde saklanan İsrail kuvvetinin hedef alındığı ve çatışmaya girildiği ifade edildi.

        Bu esnada kurtarma kuvveti olay yerine doğru ilerlerken, Merkava tipi bir tankın patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, operasyonda en az 12 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

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        #Hamas
        #israil
        #Kassam Tugayları
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