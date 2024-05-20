Kassam Tugayları: Birçok İsrail askerini öldürdük

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ortak saldırılar düzenlendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Filistinli direnişçilerin, Cibaliye kampındaki Şehid İmad Akl Camisi arkasında konuşlu İsrail askerleri ile çatıştıkları ve İsrail askerlerinden ölenler ile yaralananların olduğu" kaydedildi.

El-Albani Caddesi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve El-Acarime Caddesi'nde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankın patlatıldığı aktarıldı.

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyindeki Netzarim koridorunda bir İsrail askerinin keskin nişancı saldırısıyla hedef alındığı ve İsrail'in güneyindeki Sderot kentine roket saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Kassam Tugayları'ndan, Cibaliye kampının doğusunda İsrail ordusun ait iki tankın, kampın kuzeyinde de İsrail ordusuna ait birliklerin "Yasin-105" roketleriyle hedef alındığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah'ın doğusunda ise İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait araçların hedef alındığı bilgisi verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.