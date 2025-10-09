Habertürk
        Kaspersky büyük dil modeli güvenliğine odaklanan eğitim programı başlattı

        Rus Siber güvenlik firması, uzmanlarına büyük dil modellerindeki (LLM) güvenlik açıklarını tespit etme, değerlendirme ve ve bu açıklarla başa çıkma becerileri kazandırmayı amaçlayan "Büyük Dil Modelleri Güvenliği" çevrim içi eğitim programını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:22
        Büyük dil modeli güvenliğine odaklanan eğitim programı
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen kurs, büyük dil modellerinin güvenli kullanımına yönelik artan ihtiyaçlara yanıt vermek üzere tasarlandı.

        LLM'lerin kullanımının artmasıyla birlikte, şirketlerin yapay zeka sistemlerini geliştirme ve yönetme biçimlerinde önemli dönüşümler yaşanıyor. Ancak bu süreç, aynı zamanda yeni ve karmaşık güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

        Kaspersky'nin geçen yıl gerçekleştirdiği araştırmaya göre, şirketlerin yarısından fazlası altyapılarında yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini kullanmaya başladı.

        Bu teknolojiler kurumsal sistemlere ve süreçlere giderek daha fazla entegre oldukça, bunların nasıl hedef alınabileceğini, siber saldırılar için hangi güvenlik açıklarının kullanılabileceğini ve bunlara karşı nasıl savunma yapılabileceğini anlamak artık isteğe bağlı bir konu değil, siber güvenlik uzmanları için hayati bir beceri haline geldi.

        GERÇEK SENARYOLARLA PRATİK EĞİTİM

        Bu ihtiyacı karşılamak için Kaspersky, ünlü Siber Güvenlik Eğitimi portföyünü LLM'lerin güvenliğine adanmış yeni bir çevrimiçi kursla genişletti.

        Yeni gelişmekte olan bu alanda sağlam bir temel sağlamak için tasarlanan kurs, profesyonellere güvenlik açıklarını değerlendirme, etkili savunma önlemleri uygulama ve yapay zeka sistemleri tasarlama konusunda uzmanlık kazandırıyor.

        Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve pratik ödevlerle uğraşarak, sağlam güvenlik önlemleri uygulama ve LLM tabanlı uygulamaların dayanıklılığını artırma becerilerini geliştirebiliyor.

        Eğitim, yaklaşık yirmi yıllık yapay zeka ve siber güvenlik deneyimine sahip Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi uzmanlarının katkılarıyla hazırlandı.

        Kaspersky Araştırma Geliştirme Grubu Müdürü Vladislav Tushkanov tarafından yönetilen program, ilgi çekici video dersler, pratik laboratuvar çalışmaları ve etkileşimli alıştırmalar aracılığıyla katılımcılara ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunuyor.

        Programda katılımcılara, jailbreak, prompt injection ve token smuggling gibi istismar yöntemlerine karşı savunma stratejilerini öğrenme imkanı verirken, model ve sistem düzeyinde pratik savunma stratejileri geliştirilmesini sağlıyor.

        Eğitim, LLM güvenliğini değerlendirmek ve geliştirmek için yapılandırılmış çerçeveler uygulanıyor.

        Bu eğitim yapay zeka siber güvenliği alanında kariyerine yeni başlayanlar, LLM'leri geliştiren veya entegre eden mühendisler ve yapay zeka altyapısı ile yakından çalışan uzmanlar için büyük faydalar sağlıyor.

        "BU GÜVENLİK AÇIKLARINI KULLANMAK HAYATİ BECERİ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Araştırma Geliştirme Grubu Müdürü Vladislav Tushkanov, büyük dil modellerinin kuruluşların yapay zeka stratejilerinde önemli değişiklikler yarattığını belirtti.

        Tushkanov, bu teknolojik sıçramanın, acil olarak ele alınması gereken karmaşık güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

        "Siber güvenlik uzmanları için bu güvenlik açıklarını tespit etme, bunlardan yararlanma ve bunlara karşı koruma sanatını ustaca kullanmak hayati bir beceri haline geldi. Bu nedenle profesyonellere LLM tabanlı uygulamaları korumak ve gelişen tehdit ortamının bir adım önünde olmak için gerekli olan bilgileri ve pratik araçları sağlamak amacıyla bu özel kursu geliştirdik."​​​​​​​

