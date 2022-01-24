Türk Nippon Sigorta, kasko ürününde yapacağı yenilikler ile yeni yıla girdi. Mevcut kasko ürününde yer alan Geniş, Dar ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden Türk Nippon Sigorta, Gülümseten Kasko paketine yeni eklemeler yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
Kasko ürününde 2022 yılında da avantajlı hizmetler sunacaklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu Türk Nippon Sigorta olarak, 2021 yılında belirlediğimiz yıl sonu hedeflerimize ulaştık. 2022 yılında da avantajlı hizmet anlayışımız ve yapacağımız kampanyalar ile tüm ürünlerimizde olduğu gibi kasko ürünümüzde de müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz” dedi.
ÇEŞİTLİLİK ARTACAK
2022 yılı itibari ile kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngördüklerini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Artmasını öngördüğümüz talepteki çeşitliliğe önceden hazırlıklı olmak adına kasko ürünlerimize farklı düzenlemeler yaparak, daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, fiyatlamada da üründeki farklara göre ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” dedi.
TALEP ARTACAK
Araç üretiminde baş gösteren chip krizi, buna bağı olarak yaşanan üretim sıkıntısı ve aynı zamanda birinci elde artan kur sebebi ile fiyat yükselişlerinin araç bedellerinde yüksek artışlara sebebiyet vermesi nedeni ile 2022 yılında kaskoya olan talebin artacağını öngördüklerini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Talep artışı sektörümüzün düşük penetrasyon oranı için çok faydalı olacaktır. Ancak artan fiyatlar sebebi ile yerine koyma maliyetleri de paralel olarak yükseleceğinden, kasko primlerinin de doğru orantılı bir biçimde aktüeryal çalışmalar sonucunda artırılması sektörü daha da rahatlatacaktır diye düşünüyorum.” diye konuştu.
YENİ YIL BİRLİKTE KARŞILANDI
Diğer yandan Türk Nippon Sigorta yeni yılı 29 Aralık günü Genel Müdürlük bahçesinde gerçekleştirdiği partiyle karşıladı. Açık havada gerçekleştirilen ve sokak lezzetleri konsepti ile yapılan etkinliğe tüm şirket personeli katıldı. Uzun bir aradan sonra toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını Pamukçu; “Uzun bir aradan sonra hep birlikte olmak bize iyi geldi. Çalışma arkadaşlarımız ile hasret giderdiğimiz güzel bir organizasyon oldu. Yaptığımız her işte olduğu gibi amacımız çalışanlarımızın motivasyonunu en üst seviyede tutmaktı. Gerçekleştirdiğimiz parti ile de bunu sağlamaya çalıştık” dedi.
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