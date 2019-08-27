Kasko sigortası nedir?

Kasko sigortası karayolunda hareket etme izni olan taşıtların çarpma, çarpışma, çalınma yanma ya da üçüncü şahısların kişinin kendi aracına vereceği zararları karşılar. Araçlarımız önemli bir değerimiz bu tür risklere karşı korumamız önemli.

Vatandaşlar ne zaman ve hangi durumlarda kasko sigortasından yararlanır?

Poliçede belirtilen riskler ve eğer müşteriler tercin ederse doğal afetler, deprem, sel dolu gibi hasarlar sonucu araçlarına bir zarar geldiğinde kişilerin kusurlarına bakılmaksızın hasarları ödenir.

ZARAR GÖREN HAYVANLAR DA SİGORTA KAPSAMINDA

-Kaskonun sağladığı ek avantajlar nelerdir?

En önemlisi geniş bir yaygın servis ağı olduğu için müşteriler istedikleri servise giderek hasarlarını ceplerinden para çıkmadan hasarlarının onarılmasını sağlayabilir. Kendi seçimlerine bağlı olarak ürünlerini genişletebilirler.

-Araç içindeki eşya ve diğer canlıların zarar görmesi halinde bu sigorta kapsamında mıdır?

Özellikle hem aracın zarar görmesinde hem de çalınmasında ya da çalınmaya teşebbüs edildiğinde aracın içindeki eşyalar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altındadır. Bir kaza olması durumunda kedi köpek gibi evcil hayvanların tedavi giderleri de Türkiye'de sadece Anadolu Sigorta'da karşılanır.

-Trafik sigortası ile kaskonun farkı nedir?

Trafik sigortası kusurlu olduğunuzda karşı tarafların zararlarını öder, kasko ise kusura bakmaksızın sizin aracınızın zararlarını öder.

-Kasko sigortası yurtdışında geçerli mi?

Bu sizin tercih ederek teminata eklediğiniz bir seçenek. Eğer aracınızla yurtdışına çıkacaksanız bu teminatı satın alabilirsiniz. Aynı zamanda eğer poliçenizde varsa yurtdışında çekme kurtarma gibi hizmetleri de kullanmanızı sağlar.

YÜZDE 65'E KADAR HASARSIZLIK İNDİRİMİ

-Poliçe yaptırırken en çok dikkat etmemiz gereken 3 şey nedir?

Birincisi doğru araç. Aracınızın poliçede doğru olarak belirtildiğinde emin olun. Özellikle de aracınızda ek donanımlar varsa bunları mutlaka bize bildirin. İkincisi poliçenizde neler aldığınızı ek teminatların olup olmadığını, bunların limitlerinin ne olduğunu, çekim hizmetinin olup olmadığını, ikame araç dediğimiz aracınızın tamir edildiği süreçte size verilecek yedek araç ve hizmetlerin sınırlarının neler olduğu sizin için çok önemli. Üçüncü olarak hasarsızlık indirimi bizim için çok önemli. Her hasarsız geçen yıl için müşterilerimiz çeşitli kademelerde indirimler kazabiliyorlar. İlk yıl yüzde 30, yüzde 65'e kadar devam eden indirimler mevcut. Eğer poliçenizde hasarsızlık indirimi varsa bunların uygulandığından emin olun.

Daha ucuz kasko sigortası yaptırmak mümkün mü? Standart olmayan kasko çeşitleri kimin için uygun?

Değişen ekonomik şartlar yüzünden sigorta sektörü de kasko da farklı alternatifler yaratmak zorunda kaldı. Eskiden sadece bir tane kasko ürünü satardık. Eğer "Ben ben küçük hasar yapmıyorum, aracımı kusurlu olarak bir yerlere çarpmıyorum ve parkta tutmuyorum. Sadece aracımın başına çok kötü birşey gelirse sigortam karşılasın" diyorsanız bu durumda pert kasko yaptırabilirsiniz. Aracınızın çalınmasını ya da aracınızın bedelinin yüzde 60'ına kadar olacak büyük bir hasarı karşılayan bu ürün en ucuz ürünümüz. Eğer küçük hasarların da karşılanmasını istiyorsanız ama bütçeniz de yoksa otomobil ve kamyonetler için satışa sunduğumuz 'Hesaplı Kasko' ürünümüz var. Bu ürün de bizim belirlediğimiz anlaşmalı özel servislerden faydalanmanız halinde hasarınızı tazmin ediyor. Ayrıca ek sözleşme maddeleri dediğimiz alabileceğiniz ek teminatların da limitleri biraz düşük.

Bir da standart kaskomuz var. Hepimizin bildiği standart birleşik kasko. Ama bu birleşik kaskonun içinde yine de değişik teminat limitleri alarak priminizin biraz daha ucuz olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin kaskonun en önemli teminatlarından biri artan mali sorumluluk teminatı. Trafik sigortası limitleri devlet tarafından açıklanıyor ve sabit. Bu limitlerin üzerinde bir kaza yaptığınızda eğer kasko sigortanız yoksa ve kasko sigortanızla artan mali sorumluluk sigortası almadıysanız bu para sizin cebinizden çıkmak zorunda kalıyor. Anadolu Sigorta'da sınırsız bir teminat limiti alabiliyorsunuz. Ama tabii ki sınırsız aldığınız teminat limiti ile 100 bin TL arasında bir fiyat farkı var. Dolayısıyla standart kasko ürünü de satın alsanız yine de içinde prim farklılığı yaratabilirsiniz.

-Hasarsızlık bozulmadan küçük hasarlar onarılabilir mi?

Evet, mini onarım teminatımızla beraber belirli büyüklükteki çizik ve göçüklerin yine anlaşmalı servislerimizde tamiri mümkün.