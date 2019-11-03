Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 11 puan ve averajla 11. sırada girdi. Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de yaptığı son 3 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 16 puan ve averajla 3. basamakta yer alıyor.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 16.30

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Hadebe, Mustafa, Issam, Acquah, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

SÜPER LİG PUAN DURUMU

KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı bulunan David Pavelka, Mame Thiam ve Tobias Heintz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 4 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa kazandı. Bir müsabaka berabere sonuçlandı, bir maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspor galip geldi. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 8 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.