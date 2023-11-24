Kasımpaşa, yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maç öncesi Kasımpaşa'da hedef galibiyet... Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi
- 1
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
- 2
Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi. Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.