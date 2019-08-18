Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takım 21. kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı. Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti. İşte Kasımpaşa Trabzonspor muhtemel 11'leri...

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Karim, Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hosseini, Fernandes, Novak, Mikel, Doğan, Yusuf, Sosa, Avdijaj, Sörloth

TRABZONSPOR VE KASIMPAŞA 21. RANDEVUDA

Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul’da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA DENGE

İstanbul’da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

PAŞA SEZONA YİNE KEMAL ÖZDEŞ İLE BAŞLIYOR

Geçtiğimiz sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımpaşa, ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve takımı Mustafa Denizli’ye emanet etmişti. İstanbul temsilcisinde göreve tekrar gelen Özdeş, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile oynadığı 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. Bordo-mavililere karşı tek galibiyetini 2017-18 sezonunda deplasmanda alan Kemal Özdeş, diğer maçlarda ise 2 beraberlik, 5 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

KASIMPAŞA'DA 6 YENİ OYUNCU SİFTAH PEŞİNDE

Lacivert-beyazlıların bu sene renklerine bağladığı Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes, Teknik Direktör Kemal Özdeş tarafından görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Kasımpaşa forması giyecek.