Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa, kadrosunu Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez, Fatih Öztürk ve Jorge Fernandes ile güçlendirdi.

Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı. Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.

KASIMPAŞA: 0 - TRABZONSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Karim, Aytaç, Hajradinovic, Khalili, Yusuf, Thiam Mame, Koita

YEDEKLER: Ramazan, Veysel, Furkan, Onur, Uğurcan, Veigneau, İlhan, Heintz, Özgür, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Fırat, Doğan, Avdijaj, Abdülkadir Parmak, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

20. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 21. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA DENGE

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını eleyen Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.