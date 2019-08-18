18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa, kadrosunu Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez, Fatih Öztürk ve Jorge Fernandes ile güçlendirdi.
Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı. Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.
KASIMPAŞA: 0 - TRABZONSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Karim, Aytaç, Hajradinovic, Khalili, Yusuf, Thiam Mame, Koita
YEDEKLER: Ramazan, Veysel, Furkan, Onur, Uğurcan, Veigneau, İlhan, Heintz, Özgür, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Fırat, Doğan, Avdijaj, Abdülkadir Parmak, Ekuban
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
20. RANDEVU
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 21. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DA DENGE
İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını eleyen Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.
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