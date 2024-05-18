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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Adil olan beraberlikti - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: Adil olan beraberlikti

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Adil olan da bence beraberlikti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:24
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        "Adil olan beraberlikti"
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

        Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Bir hedef doğrultusunda gelmiştik. Tabii diğer maçlar da bizi ilgilendiriyordu ama tamamen buraya galibiyet amaçlı geldiğimizi söyleyebilirim. Tek hedefimiz galip gelmek ve diğer maçlara bakmadan ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kupalarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlar da hedefliydi. Her zaman üst taraf olarak belirlemişlerdi. Bu deplasmanın kolay olmasını da beklemiyorduk. İkinci yarı özellikle çok fazla pozisyon oldu. Hem Rizespor'un hem Kasımpaşa'nın da iki tarafa da git gel oldu diyebilirim. Ancak tabii ki baktığında da dışarıdan 0-0 çok iyi bir gözükmese de aslında güzel bir maç geçti" dedi.

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        "ADİL BİR SONUÇ"

        Oyunun hakkının beraberlik olduğunu belirten Uğurlu, "Adil olan da bence beraberlikti. Maça baktığımızda iki takım da kazanabilirdi. Burada adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor kupada finalde Beşiktaş'ı yenerse bir de hafta sonu Beşiktaş'ı yendiğimiz takdirde Kasımpaşa tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına gitmiş olacak” şeklinde konuştu.

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