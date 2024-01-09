Kasımpaşa - RAMS Başakşehir maçı CANLI YAYIN

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STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Burak Pakkan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouannes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa

YEDEKLER: Ali Emre, Muratcan, Adnan, Selim, Sarp, Emirhan, Alp Efe

TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Onur, Emirhan, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Keny

YEDEKLER: Deniz, Dubois, Berkay Aydoğmuş, Cemali, Figueiredo, Pelkas, Piatek, Abeid, Batuhan, Mahmut

TEKNİK SORUMLU: Çağdaş Atan

Son olarak Beşiktaş deplasmanında 3-1 kazanan Kasımpaşa, sükseli bir galibiyete imza atarken hat-trick yapan Nuno da Costa ise maça damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 gole ulaşırken, 2011'den sonra lig maçlarında Beşiktaş deplasmanında üç gol birden atan ilk oyuncu oldu. 2006 doğumlu iki stoperi ile Beşiktaş deplasmanında galip gelen teknik direktör Sami Uğurlu ise bu sezon toplamda beş lig maçına çıktı ve 8 puan topladı.

Rams Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçını golsüz berabere tamamladı ve yenilmezlik serisini 4'e yükseltti. Son dört haftada 8 puan toplayan Çağdaş Atan'ın ekibinde Ousseynou Ba sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir ise, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.