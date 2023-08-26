Kasımpaşa - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelen iki İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Pendikspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Yenilmezlik serisini sürdüren lacivert-beyazlılar bu sonuçla puanını 5'e çıkarken, Pendikspor ise puanını 2 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Konuk Pendikspor, VAR uyarısıyla kazanılan penaltı sonrası 45+7'de Romero'nun golüyle öne geçti.
İkinci yarıda baskısını artıran Kasımpaşa, 81'de Winck'in kaydettiği golle puanı kaptı: 1-1.
Pendikspor'da Serkan Asan 90. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.
Namağlıp unvanını sürdüren lacivert-beyazlılar, puanını 5'e çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
25. dakikada Pendiksporlu Thuram, ceza sahası dışı sağ çaprazda dar açıya rağmen kaleyi denedi. Kaleci Gianniotis, yerden gelen topu güçlükle çeldi.
39. dakikada sol kanattan Romero'nun ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Görkem Bitin kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yerden sekerek üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
45+3. dakikada Pendikspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yükselen Halil Akbunar'ın kafayla vurduğu top, savunmadaki Winck'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'daki Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.
45+7. dakikada topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
63. dakikada Romero'nun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı kornerde ön direkteki Omeruo'nun kafayla vurduğu topu arka direkte çizgi üzerinde Winck tamamladı ve ağları havalandırdı: 1-1.
90+1. dakikada Pendikspor'da Serkan Asan, yaklaşık 1 dakikada arka arkaya gördüğü 2 sarı kattan oyundan atıldı.
90+3. dakikada ceza sahası içi sol kanatta son çizgiye yakın yerde topu alan Fall, pasını uygun durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.
Pendikspor ise puanını 2 yaptı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 90 Saddiki), Gökhan Gül (Dk. 75 Selim Dilli), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Fall
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeirra, Lusamba, Vukovic, Thuram (Dk. 66 Erencan Yardımcı), Romero (Dk. 66 Endri Çekici), Halil Akbunar (Dk. 84 Gökcan Kaya), Eze (Dk. 22 Görkem Bitin)
Goller: Dk. 45+7 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor), Dk. 81 Winck (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serkan Asan (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Hajradinovic, Dk. 45+2 Aytaç Kara, Dk. 72 Gianniotis (Kasımpaşa)