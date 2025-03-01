Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, namağlüp zirvede yer alıyor. RAMS Park'ta oynanan derbinin 0-0 sonuçlanmasıyla Fenerbahçe ile olan 6 puan farkını koruyan Galatasaray, ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi ve 7 puanlık avantajı oldu. Öte yandan ligde dokuzuncu sırada bulunan Kasımpaşa son oynadığı iki müsabakayı kaybetti. Peki, Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Avrupa'dan elenmesiyle lige yönelen sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıtı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İşte Kasımpaşa- Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
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KASIMPAŞA- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa- Galatasaray maçı 2 Mart Pazar (yarın) 16.00'da oynanacak.
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KASIMPAŞA- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen
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KASIMPAŞA MUHTEMEL 11
Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ouanes, Nuno Da Costa
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GALATASARAY'IN ZORLU VİRAŞI
Avrupa'da havlu atan Galatasaray'ı Süper Lig'de zorlu bir dönem bekliyor. Ligde 12 maçı kalan Galatasaray bu mücadelelerin yedisini deplasmanda oynayacak.
İşte, Galatasaray'ın ligdeki kalan maçları;
Kasımpaşa- Galatasaray
Alanyaspor- Galatasaray
Galatasaray- Antalyaspor
Beşiktaş- Galatasaray
BAY- Galatasaray
Samsunspor- Galatasaray
Galatasaray- Bodrum
Eyüpspor- Galatasaray
Galatasaray- Sivasspor
Trabzonspor- Galatasaray
Galatasaray- Kayserispor
Göztepe- Galatasaray
Galatasaray- Başakşehir
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