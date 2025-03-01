Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray muhtemel 11 - Galatasaray'ın ligde kalan maçları

        Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, namağlüp zirvede yer alıyor. RAMS Park'ta oynanan derbinin 0-0 sonuçlanmasıyla Fenerbahçe ile olan 6 puan farkını koruyan Galatasaray, ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi ve 7 puanlık avantajı oldu. Öte yandan ligde dokuzuncu sırada bulunan Kasımpaşa son oynadığı iki müsabakayı kaybetti. Peki, Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Avrupa'dan elenmesiyle lige yönelen sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Kasımpaşa- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıtı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İşte Kasımpaşa- Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

        • 2

          KASIMPAŞA- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Kasımpaşa- Galatasaray maçı 2 Mart Pazar (yarın) 16.00'da oynanacak.

        • 3

          KASIMPAŞA- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

        • 5

          KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

          Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ouanes, Nuno Da Costa

        • 6

          GALATASARAY'IN ZORLU VİRAŞI

          Avrupa'da havlu atan Galatasaray'ı Süper Lig'de zorlu bir dönem bekliyor. Ligde 12 maçı kalan Galatasaray bu mücadelelerin yedisini deplasmanda oynayacak.

          İşte, Galatasaray'ın ligdeki kalan maçları;

          Kasımpaşa- Galatasaray

          Alanyaspor- Galatasaray

          Galatasaray- Antalyaspor

          Beşiktaş- Galatasaray

          BAY- Galatasaray

          Samsunspor- Galatasaray

          Galatasaray- Bodrum

          Eyüpspor- Galatasaray

          Galatasaray- Sivasspor

          Trabzonspor- Galatasaray

          Galatasaray- Kayserispor

          Göztepe- Galatasaray

          Galatasaray- Başakşehir

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        Habertürk Anasayfa