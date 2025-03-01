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        Haberler Magazin Elon Musk'ın 14'üncü çocuğu dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Elon Musk'ın 14'üncü çocuğu dünyaya geldi

        Elon Musk, bir yandan servetini, diğer yandan ailesini büyütüyor. Musk'ın 14'üncü çocuğu dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:15
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        428 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, servetine servet katmaya devam ediyor.

        Öyle ki Eylül 2024'te 252 milyar 500 milyon dolar olan servetini; sadece 4 ay içinde % 70 artırdı.

        Elon Musk'ın şirketleri;

        • PayPal

        • SpaceX

        • Tesla Motors

        • SolarCity

        • Neuralink

        • The Boring Company

        • X

        Sık sık; "İnsanlar tarafından dünyada yapıldı" yazılı tişört giyen Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada dünya genelinde doğurganlık oranının bir hayli düştüğünü, ileriki yıllarda bunun iş gücünün büyük oranda kayba uğrayacağını dile getirmişti. Musk, aynı açıklamasında doğurganlık oranının en çok Avrupa ülkelerinde düştüğünün altını çizerek "Avrupa ölüyor" demişti.

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        Bu düşüncedeki Elon Musk, sahip olduğu çocuk sayısıyla; "Beni örnek alın" der gibi...

        Elon Musk'ın çocuklarından biri hayatını kaybetmişti. Diğer 12 çocuğu ise 4 farklı kadından dünyaya geldi.

        Mesleğini; sosyal medya fenomenliği olarak tanımlayan Ashley St. Clair, geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini açıkladı. Musk ise bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı.

        Ashley St. Clair

        Elon Musk'ın bir çocuğu daha doğdu. Musk'ın üç çocuğunun annesi ve şirketinin üst düzey yöneticilerinden Shivon Zilis, Musk'ın 14'üncü bebeğinin dünyaya geldiğini açıkladı.

        13'üncü çocuk davası
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        İlk eşi Jestine Wilson'dan doğan çocukları

        İkizleri;

        • Vivian

        • Griffin

        Üçüzleri;

        • Kai

        • Saxon

        • Damian

        (Çiftin ilk çocuğu Nevada Alexander Musk, 10 aylıkken hayatını kaybetti.)

        Pop şarkıcısı Grimes'ten doğan çocukları

        • X

        • Exa Dark Siderael

        • Techno Mechanicus

        Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'den doğan çocukları

        • Strider

        • Azure

        • Ve adı bilinmeyen bir çocuk.

        • Ve yeni doğan bebek.

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        #Elon Musk
        #Elon Muskın 14üncü çocuğu dünyaya geldi

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