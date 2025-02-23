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        Haberler Dünyadan Elon Musk'a 13'üncü çocuk davası - magazin haberleri

        Elon Musk'a 13'üncü çocuk davası

        Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair, ünlü milyardere velayet davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:44
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        13'üncü çocuk davası
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        Elon Musk için 13'üncü çocuk iddiası yeniden gündemde. Ünlü milyarderin 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair, Musk'a dava açtı. New York'ta açılan davada Clair, birlikte olduklarını iddia ettiği Musk'tan doğan çocuğun velayetini tek başına almayı talep etti. Dava, çocuğun babasının tespit edilmesi için önem taşıyor.

        "Bebeğimin babası Musk"
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        26 yaşındaki Ashley St. Clair, 53 yaşındaki teknoloji imparatorunun bebek haberlerini, gizli tutmak istediğini iddia etti. Genç anne, Elon Musk'ın 13'üncü bebeğini, eylül ayında doğurduğundan bu yana yalnızca 3 kez gördüğünü öne sürdü.

        Ashley St. Clair, Elon Musk'ın bebeğin bakımı ve yetiştirilmesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkça belirtti. TMZ'ye konuşan anne, bebek haberini kamuoyuna duyurduğu andan itibaren Musk'ın kendisini tamamen görmezden geldiğini söyledi.

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        Ashley St. Clair

        Ashley St. Clair, kendisinin ve Elon Musk'ın Mayıs 2023'te veya buna yakın bir tarihte romantik bir ilişkiye başladıklarını ve Ocak 2024'te cinsel ilişkiye girdiklerini, çocuklarının olduğunu iddia etti. Clair, Musk'ın, bebeğin doğumundan sonra kısa mesaj alışverişi de dahil olmak üzere çeşitli yazışmalarda çocuğun ebeveynliğini kabul ettiğini ve bunun da davanın kanıtı arasında olduğunu söyledi.

        Elon Musk'ın şu ana kadar kamuoyuna söylediği tek şey, Ashley St. Clair'in yıllardır onun peşinde olduğunu iddia eden bir X gönderisinin altına "Vay be" yorumu yapmaktı.

        13'ÜNCÜ ÇOCUK HABERİNİ 14 ŞUBAT'TA VERDİ

        Ashley St.Clair, 14 Şubat Cuma günü sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide, Elon Musk ile birlikte bir çocuk sahibi olduklarını açıklamıştı.

        Yazar ve sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair; "5 ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Elon Musk babası. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım, ancak son günlerde magazin medyasının, vereceği zarara bakmaksızın bunu yapmayı planladığı açıkça ortaya çıktı" demişti. Clair ayrıca; "Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlamayı amaçlıyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve müdahaleci habercilikten kaçınmasını rica ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

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        #Elon Musk
        #velayet
        #elon muskın çocukları

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