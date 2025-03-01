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        Haberler Dünya Dünya şokta: Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı? | Dış Haberler

        Dünya şokta: Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?

        Tüm dünya, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın konuğu olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başkan Trump arasındaki sert tartışmanın şokunu yaşıyor. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması planlanan anlaşma askıya alınırken, birçok ülkeden Zelenskiy'e destek açıklaması geldi. Fransa lideri Macron, "Ukrayna saldırıya uğrayan taraf. Mücadele edenlere saygı göstermeliyiz" derken, İtalya lideri Meloni de Avrupa'nın bölünmemesi gerektiğini vurguladı. Trump'ın müttefiki Macar lider Orban ise, tutumundan ötürü Donald Trump'ı kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:33
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        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dünyanın gözünün önünde tartıştı.

        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
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        Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in Zelenskiy'i 'barış istememek', 'III. Dünya Savaşı aramak' ve 'ABD'ye teşekkür etmeyip minnettar olmamakla' suçlamasının ardından Zelenskiy, nadir element anlaşmasına imza atmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
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        Modern dönemin en büyük diplomatik skandallarından biri olarak değerlendirilen tartışmanın ardından birçok Avrupa ülkesi Zelenskiy'e destek mesajı yayımladı.

        Almanya: Ukrayna Almanya'ya güvenebilir

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Hiç kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla isteyemez! Bu nedenle kalıcı ve adil bir barışa giden yolu birlikte arıyoruz. Ukrayna Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebilir." dedi.

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        Scholz, Trump-Zelenskiy krizinin ardından Almanya Federal Genel Seçimleri'ni kazanan ve hükümet kurma görevini üstlenen CDU lideri Merz'i arayarak durumu değerlendirdi.

        Merz de, Zelenskiy'e destek vererek şunları söyledi: "Bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı asla birbirine karıştırmamalıyız."

        Fransa: Mücadele edenlere saygı göstermeliyiz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şunları söyledi:

        "Rusya saldırgan, Ukrayna ise saldırılan halk. Bence üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz.

        Bizler, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalılar, Kanadalılar, Japonlar ve diğerleri; yardım eden herkese teşekkür etmeli ve başından beri mücadele edenlere saygı göstermeliyiz. Çünkü onlar onurları, bağımsızlıkları, çocukları ve Avrupa'nın güvenliği için savaşıyorlar. Bunlar basit şeyler ama böyle zamanlarda hatırlamakta fayda var, hepsi bu."

        Kanada: Ukrayna'nın yanındayız

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Rusya Ukrayna'yı yasadışı ve haksız bir şekilde işgal etti. Üç yıl boyunca Ukraynalılar cesaret ve dirençle mücadele ettiler. Demokrasi, özgürlük ve egemenlik için verdikleri mücadele hepimiz için önemli bir mücadeledir. Kanada, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasında Ukrayna ve Ukraynalıların yanında olmaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Batı'daki her bölünme hepimizi zayıflatır ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarar. Bölünmenin kimseye faydası olmayacaktır. İhtiyaç duyulan şey, ABD, Avrupa devletleri ve müttefikleri arasında, son yıllarda birlikte savunduğumuz Ukrayna'dan başlayarak günümüzün büyük sınamalarıyla ve gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağımız sınamalarla nasıl başa çıkacağımızı açık yüreklilikle konuşmak üzere acilen bir zirve düzenlemektir. İtalya'nın önümüzdeki saatlerde ortaklarına sunmayı planladığı teklif budur." ifadesini kullandı.

        Birleşik Krallık: Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz

        Birleik Krallık Babakanı Keir Starmer'ın sözcüsü, "Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini sürdürüyor ve Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliği temelinde kalıcı bir barışa giden yolun bulunması için üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

        Starmer, Zelenskiy'in Beyaz Saray ziyaretinden bir gün önce Trump'la Oval Ofis'te görüşmüş, daha sonra düzenlenen basın toplantısında Starmer'a, "Rusya'yı tek başınıza yenebilir misiniz?" diye sormuştu.

        Macaristan: Trump cesurca durdu

        Avrupa'da Donald Trump'ın en güçlü destekçilerinden olan Macaristan Babakanı Viktor Orban ise Trump'a destek vererek, "Güçlü adamlar barış yapar, zayıf adamlar savaş yapar. Bugün Başkan Donald Trump barış için cesurca durdu. Birçokları için hazmetmesi zor olsa bile. Teşekkürler Sayın Başkan!" açıklamasını yaptı.

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        AB: Yeni lidere ihtiyaç var

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen gerilimli tartışmanın ardından "Özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var." açıklamasında bulunmustu.

        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
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        Avrupa Birliği Komisyonu lideri Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Antonio Costa, Zelenskiy'e "asla yalnız olmadığı" güvencesini verdi.

        Sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada ikili, "Güçlü ol, cesur ol, korkusuz ol. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        ABD içinde tartışmalar

        Trump-Zelenskiy tartışması ABD içinde de yankı bulurken, ABD'nin önde gelen siyasetçilerinden Bernie Sanders, Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

        "Trump, Rus emperyalizmine karşı cesurca mücadele eden demokratik bir ülkenin lideri olan Zelenskiy'i yerden yere vururken, 80 yılın en kanlı Avrupa savaşını başlatan diktatör Putin'le ittifak kuruyor.

        Üzgünüm Başkan Trump. Biz demokrasiye inanıyoruz, otoriterliğe değil."

        Ukrayna'ya verdiği destekle bilinen Senatör Lindsey Graham ise, "Zelenskiy ile bir daha iş yapabileceğimizi sanmıyorum. Sanırım çoğu Amerikalı, iş yapmak istemeyeceği bir adam gördü. Zelenskiy istifa etmeli" açıklamasını yaptı.

        Ukrayna lideri Zelenskiy ise Fox New'te katıldığı programda Graham'a cevap vererek, "Ukrayna liderini Ukraynalılar seçiyor" dedi.

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