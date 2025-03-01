Beşiktaş, Kayserispor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor: İşte Solskjaer'in 11'i!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş bu akşam Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar ve Solskjaer'in muhtemel 11'i haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş bu akşam Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.
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Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.
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Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.
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Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.
Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.
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EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.
Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.
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48. RANDEVU
Beşiktaş ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 1973-1974 sezonundan itibaren yapılan 47 mücadelenin 28'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 10 maçtan Kayserispor galip ayrıldı. Takımlar 9 müsabakada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.
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Bu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 76 kez havalandırırken Kayserispor ise 43 gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.
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İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel 11'i:
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Mert Günok
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- 10
Svensson
- 11
Emirhan Topçu
- 12
Masuaku
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- 13
Uduokhai
- 14
Hadziahmetovic
- 15
Gedson Fernandes
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- 16
Rashica
- 17
Joao Mario
- 18
Rafa Silva
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- 19
Immobile