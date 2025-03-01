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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadın tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!

        İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan 27 yaşındaki Alara K., serbest bırakıldı. Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:07
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        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
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        İzmir'de, Konak Tüneli'nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. (27) olduğunu belirledi.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

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        Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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        #tünelde dans
        #Son dakika haberler
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