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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 yaşındaki Nazlı Şeşen 2. günde aranıyordu! Acı haber | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber

        Denizli'de, evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedenine, aramaların 2. gününde Aksu Deresi'nde ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:46
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        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
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        Denizli'nin Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen (4), dün öğle saatlerinde kayboldu. Şeşen’i bulamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DEMİR YOLUNDA YÜRÜDÜ KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre araştırmada bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, Nazlı Şeşen'in en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı.

        AKSU DERESİNE YÖNELDİ

        Kamera görüntülerinde Şeşen’in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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        DERE KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

        Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen’e ait terlik bulundu.

        BARAJIN KAPAKLARI KAPATILDI

        Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgedeki çalışmalara katıldı.

        Şeşen’i bulmak için çok sayıda kişi de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.

        EKİPLER 50 KİLOMETRELİK ALANI ARADI

        Arama-kurtarma çalışmalarına 2'nci günde Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam etti.

        30 DALGIÇ DEREDE HAT OLUŞTURDU

        Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile Aksu Deresi boyunca 15 kilometrelik alan havadan tarandı. 30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yaptı.

        TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek de bölgeye gelip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Denizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünde dün oynarken kaybolan Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı

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        #Denizli
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