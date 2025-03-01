Felaketin yaşandığı Marmaris'te doğa yeniden canlandı : Fidanlar boy verdi
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alan yeniden canlandı. Felaketin ardından dikilen fidan çalışması sonuç verdi. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi
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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlara dikilen fidan çalışması sonuç verdi.
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Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
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Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.
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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu.
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Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi.
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İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu.
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Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı.
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Tohum atma ve dal serme çalışması da yapıldı. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.
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