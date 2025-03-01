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        Haberler Gündem Çevre Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı | Son dakika haberleri

        Felaketin yaşandığı Marmaris'te doğa yeniden canlandı : Fidanlar boy verdi

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alan yeniden canlandı. Felaketin ardından dikilen fidan çalışması sonuç verdi. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:05
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          Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlara dikilen fidan çalışması sonuç verdi.

        • 2

          Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

        • 3

          Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

        • 4

          Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu.

        • 5

          Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

        • 6

          Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi.

        • 7

          İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu.

        • 8

          Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı.

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          Tohum atma ve dal serme çalışması da yapıldı. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.

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