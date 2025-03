Haftanın Kitapları

BASKETBOL (VE DİĞER ŞEYLER)

(Shea Serrano)



Basketbol tutkunları için heyecan verici bir okuma deneyimi sunan New York Times’ın Çok Satan Kitabı "Basketbol (Ve Diğer Şeyler)," okuyla buluştu. Shea Serrano, The Kitap'tan çıkan bu kitapta her bölümde farklı bir basketbol sorusuna yanıt vererek okuyucularını düşündürmeye ve eğlendirmeye hazırlanıyor. Serrano, Michael Jordan'ın en iyi versiyonundan, Kobe Bryant’ın kariyerinin zirve dönemine kadar birçok kışkırtıcı soruyu ele alıyor. Detaylı istatistiklerle desteklenen argümanları, basketbol dünyasının derinliklerine inmenizi sağlarken, eğlenceli ve hayali senaryolarla da okuma keyfini arttırıyor. Basketbolun efsanelerini ve mitolojisini tartışan bu eser, hem eğlenceli hem de bilgilendirici içerikleriyle her basketbolseverin kitaplığında bulunması gereken bir yapıt.