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        Haberler Gündem Güncel Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybettiği ikinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı! - Son dakika dehşet anları | Son dakika haberleri

        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!

        İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde arızalanan UTV'yi kontrol ederken hafif ticari aracın çarptığı 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalandığı facia ise yine aynı bölgede çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'u akıllara getirdi. İkinci Timur Cihantimur vakası olarak nitelenen kazanın ise görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:16
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        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
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        Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak'ın (25) havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olayın ardından kaçan yolcu servisi şoförü M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak’a çarptı.

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        Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        SİVİL TRAFİK POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

        Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.

        TİMUR CİHANTİMUR VAKASINA BENZETİLDİ

        İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te benzer bir facia yaşandı. Olayda, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise devam ediyor.

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        #Muhammed Gürcan Koçak
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        #Eylem Tok
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