Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

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HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Gökhan, Mortadha, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

YEDEKLER: Sinan Bolat, Sadık, Taylan, Rodrigues, Atakan, Cafu, Barak, Yaman, Can, Sinan Alkaş

GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

YEDEKLER: Günay, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed Kutucu, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE BİTTİ

İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

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OKAN BURUK CEZALI

Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

Öte yandan Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün de cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 23 mücadeleden 20 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

REKLAM SON 2 MAÇI GOLSÜZ BİTTİ Galatasaray'ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol attı. Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 0-0 sona eren Fenerbahçe maçıyla gol atma serisi sona eren Galatasaray'ın derbinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona erdi. İki maçta da iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise rakip fileleri havalandırmayı ise başaramadı. KASIMPAŞA'DA SON DURUM Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan puansız ayrıldı. Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, hem puan hasretine son vermeyi hem de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'a ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak. EVİNDEKİ SON 4 MAÇTA KAYBETMEDİ Kasımpaşa, iç sahadaki son 4 maçında mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 8 Kasım 2024'te Bellona Kayserispor karşısında yaşayan lacivert-beyazlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Kasımpaşa, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 12 gol atan Kasımpaşa, kalesinde 8 gol gördü. HÜCUMDA ETKİLİ, SAVUNMADA SIKINTILI Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de iyi bir hücum performansı gösterirken, aynı iyi grafiği savunmada sergileyemedi. Kasımpaşa, bu sezon 24 lig maçında 42 gol atarken 19 takım arasında en fazla fileleri havalandıran üçüncü takım oldu. Bu alanda 60 golü bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, 59 gollü Galatasaray ikinci sırada geldi. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın öğrencileri, savunmada ise hücumdaki etkiyi gösteremedi. Rakiplerinin 47 golüne engel olamayan lacivert-beyazlılar, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu. Kasımpaşa, sadece ligin son sırasındaki Adana Demirspor'dan (57) az gol yedi.