Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 64 puanlı Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maçta heyecan sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Gökhan, Mortadha, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

        YEDEKLER: Sinan Bolat, Sadık, Taylan, Rodrigues, Atakan, Cafu, Barak, Yaman, Can, Sinan Alkaş

        GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

        YEDEKLER: Günay, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed Kutucu, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

        Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

        Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

        İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE BİTTİ

        İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

        REKLAM

        OKAN BURUK CEZALI

        Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

        Öte yandan Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün de cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

        25 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

        DEPLASMANDA 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 23 mücadeleden 20 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

        REKLAM

        SON 2 MAÇI GOLSÜZ BİTTİ

        Galatasaray'ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol attı.

        Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 0-0 sona eren Fenerbahçe maçıyla gol atma serisi sona eren Galatasaray'ın derbinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona erdi. İki maçta da iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise rakip fileleri havalandırmayı ise başaramadı.

        KASIMPAŞA'DA SON DURUM

        Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan puansız ayrıldı. Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, hem puan hasretine son vermeyi hem de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'a ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

        EVİNDEKİ SON 4 MAÇTA KAYBETMEDİ

        Kasımpaşa, iç sahadaki son 4 maçında mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 8 Kasım 2024'te Bellona Kayserispor karşısında yaşayan lacivert-beyazlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Kasımpaşa, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        Söz konusu maçlarda 12 gol atan Kasımpaşa, kalesinde 8 gol gördü.

        HÜCUMDA ETKİLİ, SAVUNMADA SIKINTILI

        Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de iyi bir hücum performansı gösterirken, aynı iyi grafiği savunmada sergileyemedi. Kasımpaşa, bu sezon 24 lig maçında 42 gol atarken 19 takım arasında en fazla fileleri havalandıran üçüncü takım oldu. Bu alanda 60 golü bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, 59 gollü Galatasaray ikinci sırada geldi.

        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın öğrencileri, savunmada ise hücumdaki etkiyi gösteremedi. Rakiplerinin 47 golüne engel olamayan lacivert-beyazlılar, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu. Kasımpaşa, sadece ligin son sırasındaki Adana Demirspor'dan (57) az gol yedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Habertürk Anasayfa