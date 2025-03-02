1. Dwayne Johnson (88 milyon dolar)

'The Rock', geçen yıl Amazon'da yayınlanan 'Red One'da rol almak için tahminen 50 milyon dolarla, internet üzerinden film tarihindeki en büyük ücreti alarak, en çok kazanan oyuncular listesinin başına geri döndü. 'Moana 2' bir TV dizisinden sinema filmine dönüştüğünde, baş yapımcı olarak filmin kârından büyük kazanç elde eden Johnson, Disney animasyonunda seslendirme sanatçıları için benzeri görülmemiş bir anlaşmaya imza attı. Filmin gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat yapmasının ardından 52 yaşındaki Johnson, servetine servet kattı.

Dwayne Johnson, ilk olarak 64,5 milyon dolarlık kazancıyla 2016'da Forbes'un en çok kazanan oyuncular sıralamasında liste başı olmuş, 2019, 2020 ve 2021'de zirvede yer almıştı.