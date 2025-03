2. Ryan Reynolds (85 milyon dolar)

Reynolds, dünya çapında 1,3 milyar dolardan fazla hasılat yapan yılın en büyük canlı aksiyon filmi olan 'Deadpool & Wolverine'de baş yapımcı, ortak senarist ve başrol oyuncusuydu. John Krasinski'nin 'IF' filminde başrol oynayan Reynolds, Hulu için 'Welcome to Wrexham'ın yeni sezonunun yapımcılığını üstlendi.