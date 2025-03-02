Testereli vahşet! Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!

Tarihler, 2014 yılının nisan ayının sonlarını gösteriyordu. Namıdiğer "En büyük tepe" Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü’nün hemen girişinde sağ tarafta bulunan KŞB yani Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin nöbetçi odasında Müge adlı kadın polis memuru bilgisayar başında yapılan başvurulara bakıyordu. O gün İstanbul’un çeşitli karakollarından kayıp başvurularını alıp, işleme sokmak için rutin çalışmasını yapıyordu.

O gün sadece Avcılar’da bir karakola yapılan kayıp başvurusu vardı. Polis memuru Müge, hemen o dilekçeyi karakoldan çekerek kendi sistemlerine geçirdi. Kayıplar masası, amirleri Oktay Kapsız ile son bir yılda inanılmaz başarılı olaylara imza atmıştı. Bunların arasında dünya gündemini sarsan ABD’li kayıp Sara Sierra cinayeti ve Ukraynalı kayıp bir iş insanının cinayetinin çözülmesi gibi uluslararası olaylar da yer almıştı.

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İŞ İNSANI ESRARENGİZ ŞEKİLDE KAYBOLDU

Yapılan başvuruya göre, tekstil dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanı, esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Ailesinin başvurusundaki ifadelere göre iş insanının herhangi bir düşmanı yoktu. Onu tehdit eden kimse de olmamıştı. Ancak 24 saattir kendisinden haber alınamıyordu. Cep telefonu da kapalıydı. Dosya deneyimli polis memuru Fatih’e verildi. Ancak Gayrettepe’de her zaman destek veren ekipler diğer dosyalarda olduğu gibi bu dosyada da yer alacaktı.

EN SON KİMİNLE GÖRÜŞTÜ

Kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin, dosyaya yardımcı olan deneyimli isimlerden birisiydi. Başvuruyla birlikte arkadaşlarının hemen çalışmaya başladıklarını anlatan Şahin “Arkadaşlarımız hemen kayıp adamımızın kullandığı cep telefonu dökümünü almak için harekete geçti. Tabii en son kiminle görüştü ya da kimlerle görüşüyordu. Ailenin bilmediği husumetlisi var mıydı? Tüm bu çalışmalar seri bir şekilde yapılmaya başlandı. Kayıp başvurularını aldığımızda elbette bir fikrimiz olabilir. Bu işte de kayıp kişinin öldürülmüş olma ihtimalini düşündük. Görülen fotoğraf oydu. Ama tabii olayın tümüyle çözülmesi gerekiyor.”

LİSTE İNCELENMEYE ALINDI Gelen telefon dökümleri incelemeye alındı. İş insanının kaybolduğu gün kaç kişiyle telefonla görüştüğüne yönelik liste çıkarıldı. Listede adı geçenlerin kimler olduğu incelenmeye başlandı. Tespit edilen isimler tek tek sırayla araştırıldı ve liste daraltıldı. REKLAM YANGINDA CESET BULUNDU İsimler tek tek elenmeye başlandı. Son bir isme gelindi. İş insanın kaybolduğu günde görüştüğü kişiler arasında yer alan bu isim kimdi? Nerede oturuyordu? Bu bilgiler çıkarılmaya başlanırken, Asayiş Şube’nin kanalında cinayet masası ekipleri anons edildi. Merkez, Avcılar’da bir evde çıkan yangında bir cesedin bulunduğunu cinayet masası ekiplerine bildirerek derhal oraya gidilmesini istedi. O sırada kayıplar masasında, iş insanının en son görüştüğü ismin adresini çıkartan polis memuru şoke oldu. Çünkü yangında cesedin bulunduğu adres, bu aradıkları kişinin adresiydi. KAN DONDURAN MANZARA Böyle bir tesadüf üzerine olay yerine arkadaşlarının da gittiğini belirten Şahin, kan donduran bir cinayetle karşılaştıklarını şöyle anlattı: “Ekip arkadaşlarımız da o adrese gitti. Yangın söndürülmüştü. İtfaiye ekipleri evin salonunun içinde bir erkek cesedi bulmuştu. Cesedin kafası ve kolları yoktu. Bu adres, bizim kayıp iş insanının kaybolduğu gün görüştüğü kişilerden birinin evine aitti. Bizimkilerin ulaşmak istedikleri adamın evinde yangın çıkmış ve üstelik bir ceset bulunmuştu." EV SAHİBİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ Kan donduran manzara incelemeye alındı. Başsız ve kolsuz bir erkek cesedi kime aitti? Ev sahibi ortalarda yoktu. Polisin ilk düşündüğü, cesedi bulunan kişi ev sahibiydi. Yapılan incelemelere göre, cansız bedenin başı ve kollarının kesilmesinde testere ve bıçak kullanılmıştı. Eğer öldürülen kişi ev sahibiyse, kayıp iş insanıyla bir bağlantısı olabilir miydi? Yoksa katil zanlısı kayıp iş insanı olabilir miydi? Cinayeti işleyip ortadan kaybolmuştu? Bu ihtimal de düşünülmeye başlandı? Ama önce cesedin kimliğinin tespit edilmesi gerekti. Kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin REKLAM KAYIP İŞ İNSANI ÇIKTI Çalışmayı çok yönlü sürdürdüklerini anlatan kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin, cesedin kimliğinin kendilerini şaşırttığını belirterek, “Ne olur ne olmaz bu tür olaylarda kayıp kişinin aileden aldığımız DNA’sından da bir incelemesini yaptırırız. Yangında cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi. Adam kayıp olan adamamız çıktı. Olayın seyri tamamen değişti. Artık katil zanlısı ev sahibiydi. O da kayıptı."

BURSA’DA YAKALANDI O ana kadar iş insanının kayıp olan başı ve kolları da bulunamamıştı. KŞB dedektifleri bu gelişme üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kaldığı adres tespit edildi. Deneyimli ekipler Bursa’ya bir adrese operasyon düzenledi. Baskında Şüpheli ve kendisine yardım yataklık eden kişiler yakalandı. KAN DONDURAN İFADELER Yakalanan şüpheli Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne getirildi. Sorguya alınan şüpheli kan donduran ifade verdi. Şüpheli daha önce iş insanının yanında 3 yıl çalıştığını söyleyerek tüyler ürperten şu ifadelerde bulundu: "Askere gidince işten ayrıldım. Ancak arkadaşlığımız devam etti. Olay gecesi beni arayarak evime gelmek istediğini söyledi. Birlikte oturup içki içerken aramızda tartışma çıktı. Bana küfür edince yumruklaşmaya başladık. Bu sırada elime geçirdiğim bıçakla onu öldürdüm." REKLAM CESETTEN KURTULMAK İÇİN ARABA KİRALAMIŞLAR "Daha sonra arkadaşım Hüseyin'i çağırdım. Birlikte cesedi bir battaniyeye sarıp dışarı çıkarmaya çalıştık. Bu amaçla bir minibüs kiraladık. Ancak daha sonra 'etraftan görürler' düşüncesiyle bundan vazgeçtik." "NALBURDAN TESTERE ALDIM" "Nalbura giderek önce bir testere ile 3 bıçak aldım. Cesedi salonda yere yatırıp başını kestim. Daha sonra bileğinden ellerini, daha sonra omuz hizasından kollarını kestim. Ancak bu iş çok zor oluyordu. Kesme işlemi sırasında defalarca kustum. Kestiklerimi birer torbaya koyarak Küçükçekmece gölü kıyısında otların arasına gömdüm." "10 LİTRE BENZİNLE YAKTIM" "Cesede baktığımda daha fazla kesemeyeceğimi anladım. Bunun üzerine dışarı çıkıp benzinciden otomobilimin yolda kaldığını söyleyip 10 litre benzin aldım. Eve geldim. Cesedin üzerine ve eşyaların üzerine benzini döktükten sonra tutuşturup oradan kaçtım." TESTERE APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUNDU Kan donduran bu ifadelerin ardından, iş insanının kayıp başı ile kesilen kollar ve olayda kullanılan materyaller neredeydi? Kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin, katil zanlısının tüyler ürperten ifadelerini dinlediklerini belirterek, “Adam tüm bunları soğukkanlılıkla anlattı. Olayda kullandığı testere ve bıçakları apartman boşluğuna koyduğunu söyledi. Bizim arkadaşlar o testere ve bıçakları buldu. Ardından sırada maktulümüzün geriye kalan vücut parçaları vardı.”

"SAVCIYA BEN GİTTİM" Katil zanlısı anlattığına göre öldürdüğü iş insanının kafasını ve kollarını Küçükçekmece Gölü civarında ormanlık alanda gömmüştü. Bu parçaları bulmak için önce arama izni için savcıya bizzat kendisinin gittiğini belirten deneyimli dedektif Eşref Şahin yaşananları şöyle anlattı: “Hafta sonu olduğu için nöbetçi savcı vardı. Nöbetçi savcı önce zorluk çıkarttı. Hatta aramızda bir tartışma geçti. Sonra izin aldık. O bahsedilen yerlere gidip arama yaptık. Ve maktulümüzün kayıp başı ile kollarını gömülmüş bulduk. Bu olayı arkadaşlarla çok kısa sürede çözerek önemli bir dosyayı kapatmış olduk.” AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI Katil zanlısı Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile nitelikli hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karara maktul ailesi itiraz etti. Yargıtay kararı bozdu. Katil zanlısı daha sonra ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Nitelikli Yağma Suçundan’ da 13 yıl hapis cezası aldı.