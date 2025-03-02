Beyaz Saray'daki gerginlik dünya gündemine oturdu! Zelenskiy -Trump tartışmasına kim ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Cuma günü Beyaz Saray'da kameralar önündeki tartışması dünyayı şaşkına çevirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'den güvenlik garantisi talep etmesinin ardından ortaya çıkan tartışma, bazı ABD siyasi yorumcuları tarafından Donald Trump'ın bir barış anlaşması yapma hedefine zarar veren bir aksilik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir zafer olarak değerlendirildi.

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"'ÖNCE AMERİKA' HEDEFİ İÇİN BİR ZAFER"

ABD'de Trump'a yakın isimler ise Zelenskiy ile görüşmesini "Önce Amerika" hedefleri için bir zafer olarak değerlendirdi.

Wall Street Journal, "Trump'ın müttefiklerinin bu felaketi Amerikan gücünün bir göstergesi olarak savunmasını görmek şaşırtıcı" dedi. WSJ, "Ukrayna'yı Putin'e teslim etmenin o ülke ve Avrupa için felaket olacağı, ancak Trump için de siyasi bir felaket olacağı" konusunda uyardı; "Cuma günkü gösteri, Putin'i 2022'de Ukrayna'yı işgal ettikten sonra saldırısını durdurmaya daha istekli kılmayacak."

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"WASHINGTON-KİEV ORTAKLIĞI PARAMPARÇA OLDU"

New York Times, raydan çıkan Oval Ofis toplantısının Trump'ın "Amerika'nın geleneksel güç kaynaklarını ortadan kaldırma ve ülkeyi büyük güç müzakerelerinin olduğu bir döneme geri döndürme kararlılığına" işaret ettiğini değerlendirdi.

Gazete, "Washington ile Kiev arasındaki üç yıllık savaş zamanı ortaklığı paramparça oldu" diye ekledi.

Bazı muhafazakar siyasi figürler ayrıca toplantıdaki tutumları nedeniyle Trump ve Vance'e tepki gösterdi. Eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Adam Kinzinger, "Bunu söylemekten nefret ediyorum... ama şu anda ABD hiç iyi bir konumda değil" dedi.

Ukrayna ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin onarılıp onarılamayacağı şu an için cevabı olmayan bir soru olarak kaldı. Trump'ın bu tartışma sonunda yaptığı "harika bir televizyon" değerlendirmesi de dikkat çekti.

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"KAZANAN PUTİN OLDU"

Cumhuriyetçi stratejist Karl Rove, Fox News'e verdiği demeçte, "O odada gördüğümüz türden bir düşmanlıktan ve bu açıklamaların bir kısmından geri adım atmak inanılmaz derecede zor olacak. Kameralar çalışmıyor olsaydı yapılabilirdi, ancak bugünün tek kazananı Vladimir Putin oldu." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tartışmanın ardından, Zelenskiy ile Kiev'de birkaç gün önce yaptığı görüşmenin benzer bir tartışmayla sonuçlandığını açıkladı. Cuma günkü gerginliğin ardından Bessent, Zelenskiy'e yönelik "tarihteki en büyük diplomatik kendi kalesine gollerden biri" olarak nitelendirdi. Bessent, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Barış anlaşması yapmak istemeyen bir liderle ekonomik bir anlaşma yapmak açıkça çok zor." dedi. "KÜSTAHLIKLA" ELEŞTİRDİ REKLAM Beyaz Saray'ın politikadan sorumlu genel sekreter yardımcısı Stephen Miller, Zelenskiy'i "küstahlıkla" eleştirdi ve tartışmayı "Amerikan diplomasisi tarihindeki en büyük anlardan biri" olarak tanımladı. Miller, "Milyonlarca Amerikalı'nın kalbi bugün Başkan Trump'ın Zelenskiy'yi yerine koymasını izlerken taşan bir gururla doldu" dedi. Foreign Policy'den Ravi Agrawal şunları yazdı: "Kameralara alışkın eski bir komedyen için, Zelenskiy'nin senaryoyu yanlış anlaması garipti." Agawal, Trump'ın tüm hafta boyunca kameralar önünde "serbestçe" tartışmalar yaparak basının ilgisinin sınırlarını test ettiğini söyledi. İngiltere'de bugün gerçekleşecek Ukrayna zirvesi için Londra'ya gelen Zelenskiy, güçlü ilişkiler için umutlarını dile getirirken ABD'ye ve liderlerine teşekkür etti. "Sadece Amerika ile güçlü ilişkiler istiyoruz ve gerçekten de böyle ilişkiler kuracağımızı umuyorum" dedi. "BİR GÜN UKRAYNA'YI ABD'DEN KORUMAK ZORUNDA KALACAĞIMIZA İNANMAZDIM" Avrupa liderleri Zelenskiy'nin arkasında durdu ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier "Bir gün Ukrayna'yı ABD'den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Cuma günü Zelenskiy'i suçladığı gibi, eğer birileri üçüncü dünya savaşıyla kumar oynuyorsa, bunun Zelenskiy olmadığını söyledi ve "Eğer biri Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsa, o da Vladimir Putin'dir" dedi.