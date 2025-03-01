Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump diplomasi tarihine geçecek bir tartışmanın içine girdi.

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İkili arasındaki tartışma dünyada yankı uyandırırken, tartışmanın öncesindeki konuşmalarla birlikte ortamın ısındığı görüldü. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce verdiği sözleri tutmadığını iddia ederken, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in araya girmesi ile birlikte tartışma başladı.

Üçlü arasındaki diyalog şöyle gelişti:

- Zelenskiy: Putin, Ukrayna'nın doğusunda büyük bir bölümü ve Kırım'ı işgal etti. Orayı 2014'te işgal etti. Uzun yıllar boyunca... Sadece Biden'dan bahsetmiyorum. Bu yıllarda Başkan Obama, Başkan Trump, Başkan Biden vardı. ve tekrardan Trump... Tanrı onu korusun, Başkan Trump, Putin'i durduracak. 2014'te onu kimse durdurmadı. İşgal etti ve ele geçirdi. İnsanları öldürdü.

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- Trump: 2015?

- Zelenskiy: 2014

- Trump: 2014'te ben yoktum.

- Zelenskiy: 2014'ten 2022'ye kadar geçen zamanda durum aynıydı, insanlar cephede ölüyordu. Hiç kimse onu durdurmadı. Biliyorsunuz onunla birçok görüşmemiz oldu. İkili görüşmelerimiz oldu. 2019 yılında onunla bir anlaşma imzaladık. Macron ve Merkel de vardı ve ateşkes imzaladık. Hepsi bana onun devam etmeyeceğini söyledi. Doğal gaz anlaşması imzaladık. Ancak sonrasında ateşkesi ihlâl etti ve insanlarımızı öldürdü. Esirleri de takas etmedi. Esir takası anlaşmamız vardı. James David (ABD Başkan Yardımcısı) ne tür diplomasiden bahsediyorsunuz? Ne anlatmak istiyorsunuz?

- Vance: Ülkenizi mahvolmaktan kurtaracak türden bir diplomasiden bahsediyorum. Oval Ofis’e gelip bunu ABD medyasının önünde tartışmaya kalkmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Asker sıkıntısı çekiyorsunuz ve zorunlu askerleri cepheye sürüyorsunuz. Başkan’a teşekkür ediyor olmalısınız.

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- Zelenskiy: Hiç Ukrayna'ya geldiniz mi ki bizim problemlerimizin ne olduğunu söylüyorsunuz? Bir defa gelin!

- Vance: Görüntüleri seyrettim. İnsanları propaganda turuna çıkartıyorsunuz Sayın Başkan. Asker sorunu yaşadığınız konusunda hemfikir değil misiniz?

- Zelenskiy: Çok fazla soru oldu. Baştan başlayalım. Savaş sırasında herkesin problemi var hatta sizin bile. Güzel bir okyanusunuz var. Şimdi hissetmiyorsunuz ama gelecekte hissedeceksiniz. - Trump : Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi bize dikte edecek konumda değilsin. Biz çok iyi hissediyoruz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık. Şu an iyi bir pozisyonda değilsiniz. Kartlara sahip değilsiniz. - Zelenskiy: Kart oynamıyoruz! - Trump: Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerinde kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık! - Vance: Bir kere teşekkür ettiniz bütün görüşme boyunca. Ekim ayında Pensilvanya'ya geldiniz. Muhalefet kampanyası için geldiniz ve müteşekkir olduğunuza dâir bazı sözler söylediniz. Başkan ülkenizi kurtarmaya çalışıyor. REKLAM - Zelenskiy: Lütfen, savaş hakkında yüksek sesle konuşacağınızı düşünüyorsanız... - Trump: Yüksek sesle konuşmuyor. Ülkeniz büyük sıkıntı içinde. Ülkeniz büyük sıkıntı içinde. - Zelenskiy: Cevap verebilir miyim? - Trump: Hayır, hayır. Çok konuştun. Ülkeniz büyük sıkıntı içinde. - Zelenskiy: Biliyorum. - Trump: Kazanamıyorsunuz. Kazanamayacaksınız. Bizim sayemizde iyi bir iş çıkarma şansın oldukça fazla. - Zelenskiy: Sayın Başkan, savaşın başında beri topraklarımızda güçlü bir şekilde durmaktayız. Yalnızdık. Teşekkür ettim. - Trump: Yalnız değildin. Aptal başkan (Joe Biden) yoluyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Cesur biriyle karşılaştınız. Eğer bizim askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş iki haftada biterdi. - Zelenskiy: Bunu Putin'den duydum 3 gün diyordu. - Vance: Sadece teşekkür diyorum size deyin. - Zelenskiy: Birçok defa teşekkür ettim. Amerikalılara teşekkür ettim. REKLAM - Vance: Anlaşmazlıklar var. Hadi Amerikan basını önünde kavga etmektense bu anlaşmazlıkları çözelim. Biz sizin yanıldığınızı biliyoruz. - Trump: Bence bu Amerikalıların ne olup bittiğini görmeleri için iyi oldu. Bu çok önemli. Bu sebeple devam etmesini sağladım. Müteşekkir olmasın. Kartlara sahip değilsin. Oraya gömüldünüz. İnsanlar ölüyor. Askere ihtiyaç duyuyorsunuz. Sonra da bize gelip "Ateşkes istemiyorum, ateşkes istemiyorum. Devam etmek istiyorum." diyorsun. Şu an ateşkes olabilir. Mermiler havada uçuşmaz.

- Zelenskiy: Biz de savaşı durdurmak istiyoruz. - Trump: Ateşkes istemediğini söylüyorsun. Ben ateşkes istiyorum. - Zelenskiy: (Güvenlik) garantileri nerede? Halkımıza ateşkes hakkında ne düşündüklerini sorun. - Trump: Benim zamanımda değildi. İsmi Biden olan bir adamın zamanındaydı ki o akıll bir adam değildir. Obama zamanındaydı. Obama sana pek bir şey vermedi. Ben sana Javelinleri verdim ki tankların hakkından gel. Daha fazla müteşekkir olmalısınız. Kartlara sahip değilsin. Biz olmadan hiçbir karta sahip değilsin. Anlaşma zor olacak. Tavırlarının değişmesi gerekecek. ZELENSKİY BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI Yaşanan sert tartışmanın ardından Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.