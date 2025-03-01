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        Haberler Gündem KANDİL'DEN ATEŞKES! Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısını kabul ettiğini duyurdu SON DAKİKA HABERLER

        Terör örgütü PKK, çağrıyı kabul ettiğini ve ateşkes ilan ettiğini duyurdu

        Terör örgütü PKK, İmralı Heyeti'nin, önceki gün basın toplantısıyla duyurduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Kongreyi toplayın ve silah bırakın" çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Kandil'den yapılan açıklamada, "Barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesi için bugünden geçerli olmak üzere Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Üzerimize ateş açılmadıkça hiçbir unsurumuz karşılık vermeyecektir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 08:48 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:13
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        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
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        DEM Parti heyetinin, İmralı’da ziyaret ettiği terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın, önceki gün bulunduğu tarihi çağrıyı açıklamasının ardından Kandil'den, "Çağrıya uyacağız" açıklaması geldi.

        "ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI KABUL EDİYORUZ"

        Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, "Kongreyi toplayın ve PKK tüm unsurlarıyla silah bıraksın. Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" çağrısının ardından Kandil'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesi için Öcalan'ın çağrısını kabul ediyoruz. Üzerimize ateş açılmadıkça hiçbir unsurumuz karşılık vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.

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        27 ŞUBAT'TA ÇAĞRI YAPMIŞTI

        Terör örgütü elebaşı Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” demişti. Öcalan’ın mesajı 27 Şubat günü İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla paylaşılmıştı.

        "TARİHİ SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

        DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu açıklamada, Öcalan’ın “Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dediği aktarılmıştı.

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        Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

        SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu.

        Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

        26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

        9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

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        Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

        27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

        DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

        Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

        Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

        17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Son olarak İmralı heyeti 27 Şubat'ta Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmişti.

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        #Terör örgütü PKK
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