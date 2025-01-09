Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 1. hafta
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğini açıkladı. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin tüm detaylar haberimizde…
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Ali Koç’un açıklamasına göre Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 2. Sırada yer alan Kanarya, kupaya galibiyetle başlamak istiyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgiler…
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FENERBAHÇE'DEN TÜRKİYE KUPASI KARARI
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı VAR hakemi konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını, bu karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini söyledi.
Ali Koç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Teknik direktörümüz ve futbolcularımızın ısrarlı şekilde bize telkinde bulunması ve 2 Nisan'dan bu yana yaşanan gelişmeleri dikkate alarak Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. 19 yaş altı takımıyla değil, hocamızın uygun gördüğü kadroyla katılacağız."
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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı, 9 Ocak Perşembe bugün saat 20.30'da başlayacak.
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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.atv.com.tr/canli-yayin
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SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.
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ZTK'DA İKİNCİ RANDEVU
İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.
2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.
Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.