Ali Koç’un açıklamasına göre Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 2. Sırada yer alan Kanarya, kupaya galibiyetle başlamak istiyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgiler…