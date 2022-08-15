Süper Lig'in 2. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?