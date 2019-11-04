Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 10. haftasında dün yapılan BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında fazla süre alan futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.