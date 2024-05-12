Kasımpaşa: 3 - Antalyaspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Giriş: 12.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:20
Maça etkili başlayan Kasımpaşa'nın gollerini 16'da Ngoy, 37'de Nuno Da Costa ve 82'de penaltıdan Hajradinovic kaydetti.
Konuk ekibin tek golü son anlarda Amar Gerxhaliu'dan gelirken 80'de Erdoğan Yeşilyurt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 52 yaparken Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.
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