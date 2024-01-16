Kasımpaşa: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa evinde Bandırmaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.

Bandırmaspor'da gol 40. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, Türkiye Kupası'ndan elenirken Bandırmaspor ise adını son 16 turuna yazdırdı.

Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı. İstanbul temsilcisinin kupa yolculuğu son bulmuş oldu.

Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.