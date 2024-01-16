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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa: 0 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda evinde Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bandırmaspor'da gol 40. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:10
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        Bandırmaspor kupada son 16'da!
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa evinde Bandırmaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı.

        Bandırmaspor'da gol 40. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, Türkiye Kupası'ndan elenirken Bandırmaspor ise adını son 16 turuna yazdırdı.

        Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı. İstanbul temsilcisinin kupa yolculuğu son bulmuş oldu.

        Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        31. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında topu kapan Da Costa, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda, kaleci Akın meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        40. dakikada Bandırmaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Foor'un pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Metehan, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        74. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol taraftan Hajradinovic'in kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Yasin, topa kafayı vurdu. Kaleci Akın soluna uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Akın, boşta kalan topu Gomis'ten önce ayaklarıyla kornere attı.

        90+2. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sol kanattan Ben Ouanes altıpas önüne ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Akın'da kaldı.

        Maçı 1-0 kazanan Teksüt Bandırmaspor, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

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