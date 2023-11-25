"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine kısa bir zaman kala gündeme geldi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde ise yüzde 67,23 oldu. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...