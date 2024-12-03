Kasım ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon oranları için bekleyiş devam ediyor. Yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları son dakika TÜİK açıklaması ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilerin açıklanacağı tarih ve saat netleşti. Geri sayım sürerken Merkez Bankası beklenti anketi sonuçları araştırılmaya başlandı. TÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 artış göstermişti. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK 2024 Kasım ayı enflasyon verileri son durum...
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Kasım ayı enflasyon oranları için beklenen tarih geldi çattı. Milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek olan veriler bugün açıklanıyor. Bu noktada "Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorusu gündemde en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Kasım ayı enflasyon verileri emekli ve memur maaş zammı ile Aralık ayı kira zammı hesaplaması üzerinde etkili olacak. İşte TÜİK 2024 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklama saati...
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KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
Yıın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon oranları için beklenen gün geldi.
Kasım ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Salı günü (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.
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KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.
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Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.
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EKİM AYI ENFLASYON VERİSİ
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşmişti.
Tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.
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