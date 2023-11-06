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        Haberler Gündem Kasım ayı Aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı

        Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı

        Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak verilen Aile Destek Ödemeleri sorgulamaları kasım ayına girilmesiyle birlikte başladı. Açıklama sonrasında kasım ayı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:46
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        • 1

          Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri her ay belirli tarihlerde düzenli olarak yatırılıyor. Normal şartlarda geçtiğimiz aylarda sona ermesi gereken ödemeler alınan karar ile 1 yıl süreyle daha uzatıldı. Peki, kasım ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı...

        • 2

          KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

          Kasım ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

          Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplare geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

        • 4

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

          E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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