KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Kasım ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.