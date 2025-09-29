Kasım ara tatil ne zaman? MEB ara tatil takvimi

İlk ara tatilin ne zaman başlayacağı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. ara tatiline kısa bir zaman kala merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yılının ilk yarısının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda yeniden ders başı yaptı. Yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir süreliğine ara vermek isteyen öğrenciler, gözlerini 1. ara tatilin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?