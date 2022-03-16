KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Dizide, Kemal karakterine hayat verecek Ozan Akbaba’nın başarılı bir cerrah olup büyük bir hastanede başlayan hikayesinde, travmatik bir olaydan sonra ortadan kaybolması ve sonrasında bir kasabada küçük bir hastanede yeniden işine sarılması anlatılıyor olacak.