Kas erimesi en kötü rahatsızlıkların başında gelmektedir. Kas erimesi; kişinin yeterli düzeyde vitamin ve mineral alamadığı anda başlamaktadır. Bu rahatsızlık siz anlayamadan birden gelişebilmektedir. Hızla ilerlemesi sonucunda kişi yatağa bağlı hale gelmektedir. Beklemediğiniz bir anda kasların işlevini yitirmesiyle oluşan dengesizlikle düşebilirsiniz, sonrasında oluşan bu durumu basit bir baş dönmesi sanabilirsiniz.

Kas erimesinin belli başlı belirtileri yoktur. Bazen meydana gelen küçük bir bel ağrısını normal kas ağrısı gibi hissedilebilmektedir. Çok zor olarak fark edilen bu rahatsızlık, teşhis konduğunda çoktan tedavi edilebilecek süreci geçmiş ve ilerlemiş olabilmektedir.

Kas erimesinin tedavisi teşhisi erken konulduğu takdirde ancak başarılı olabilmektedir. Erken teşhis konulduğu zaman kişiye ilaç tedavisi ve fizik tedavi şeklinde yöntemler uygulanmaktadır. Çünkü tedavi sırasında kaslarınızın her zamankinden daha güçlü olması gerekmektedir. Kasların güçlü olmaması halinde iyileşme sürecine gelseniz de kaslar gücünü kaybeder ve ayakta duramayabilirsiniz. Eğer bu rahatsızlık çok geç teşhis edilirse; hiçbir şekilde geri dönüşü olmamaktadır.

Kişi; kaslarının işlevini tamamen kaybeder ve yatağa bağlı bir şekilde yaşamak zorunda kalabilir. O nedenle mümkün olduğunca en ufak bir belirti olması halinde tedavisi sağlanmalı ve önlem alınmalıdır.