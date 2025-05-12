Karton torbaları ormana dönüşüyor
Teknosa, mağazalarında plastik poşet kullanımını sonlandırarak tamamını karton torbalarla değiştirdi. Bu dönüşümle toplumda farkındalık yaratmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacağını duyurdu
Teknosa, doğaya katkı sağlayacak anlamlı bir adım attığını açıkladı. Tüm mağazalarında plastik taşıma poşetleri yerine karton torbaları kullanmaya başlayan firma, bu dönüşümle hem atık miktarını azaltmayı hem de doğa dostu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedeflediğini vurguladı.
HER BİR KATKI BİR ORMANDA YEŞERECEK
TEMA Vakfı aracılığıyla Malatya Akova Ağaçlandırma Sahası’nda 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulmasına destek veren Teknosa, karton torba kullanımını bir sosyal faydaya dönüştürüyor. Böylece her karton torba yeşil bir geleceğe katkı sunarken, her bir katkı da bir ormanda yeşerecek.