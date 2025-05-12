Karton torbaları ormana dönüşüyor

Teknosa, doğaya katkı sağlayacak anlamlı bir adım attığını açıkladı. Tüm mağazalarında plastik taşıma poşetleri yerine karton torbaları kullanmaya başlayan firma, bu dönüşümle hem atık miktarını azaltmayı hem de doğa dostu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedeflediğini vurguladı.

HER BİR KATKI BİR ORMANDA YEŞERECEK

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TEMA Vakfı aracılığıyla Malatya Akova Ağaçlandırma Sahası’nda 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulmasına destek veren Teknosa, karton torba kullanımını bir sosyal faydaya dönüştürüyor. Böylece her karton torba yeşil bir geleceğe katkı sunarken, her bir katkı da bir ormanda yeşerecek.