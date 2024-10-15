Kartepe'de Eşme Ayva Festivali

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Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi tarafından 20 Ekin Pazar günü "Eşme Ayva Festivali" düzenlenecek.

Eşme ayvasından ilham alarak tarımsal faaliyetlerin ve üretiminin çiftçiliğin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek festival, saat 12.30'da başlayacak.

Eşme Ayva Festivali'nde minikler için de alana kurulacak çocuk oyun gruplarının yanı sıra çuval, halat çekme, yumurta yarışmaları ve özel etkinlikler yer alacak. Festivalde animasyon gösterileri, yerel sanatçıların konserleri ve ikramlar olacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Eşme Ayva Festivali'miz gibi etkinliklerimizin, sosyal ve kültürel dayanışmayı artıran, bizleri ortak payda ve değerlerde buluşturan, bir ve beraber olmamızı sağlayan bir misyonu vardır. Tarımla, çiftlikle uğraşan, Kartepe'mizin tarımsal coğrafi değerine sahip çıkan üreticilerimizi ve hemşehrilerimi gönülden kutluyor, herkesi misafirimiz olmaya davet ediyorum" dedi.