Kartalda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Kartal ilçesinde bayramın ilk günü 5 katlı bin apartmanın çatı katında yangın çıktı. Ekiplerin devreye girmesiyle yangın söndürüldü
Kartalda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Tılsım Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını sararken, oluşan yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri binadan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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